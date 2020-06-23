Зарплата Гайча в ЦСКА – 900 тысяч евро в год. Он получит по 5 тысяч евро за голевое действие

Стали известны условия, на которых нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч согласился выступать за ЦСКА.
21-летний аргентинец будет получать в ЦСКА 900 тысяч евро в год. Кроме того, каждый июль Гайч будет получать бонус в размере 200 тысяч евро.
За каждое результативное действие Гайч получит по 5 тысяч евро.
Также ЦСКА предоставит игроку квартиру и машину, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее стало известно, что Гайч подпишет 5-летний контракт с ЦСКА.
В этом сезоне 21-летний нападающий отыграл 12 матчей и забил 5 голов.