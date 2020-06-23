Виктор Гончаренко: «Сбился со счета, сколько пенальти поставили в ворота ЦСКА. Сейчас уже дуплетом стреляют»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от (1:2) в 29-м туре чемпионата России.

Оба мяча железнодорожники забили с пенальти, голы на счету Алексея Миранчука.

«Может это выглядит странно, но сегодня я доволен командой. Мы были лучше. Пробовали играть с позиции силы. Атаковали более качественно. Хорошо срывали контратаки соперника. По тому, что видел на поле, ближе к победе были мы. Но это футбол.

Команды, которые играют вторым номером, в РПЛ имеют больше шансов на успех. Сегодня мы больше контролировали игру, но в результате проиграли.

Три пенальти подряд в наши ворота за последние два матча? Да тут больше. Еще в Ростове – два, в Краснодаре – один, в Сочи – один. Я уже сбился со счета, сколько пенальти в наши ворота поставили. А сейчас уже стреляют дуплетом – два пенальти за игру.

Есть ли у меня вопросы к судьям? Какие вопросы? Матч закончился, два пенальти в наши ворота, протокол подпишут», – сказал Гончаренко в эфире ютуб-канала РПЛ.

Напомним, в первом тайме главный арбитр после использования ВАР назначил пенальти за фол защитника Игоря Дивеева на Эдере.

В концовке игры защитник армейцев Кирилл Набабкин сыграл рукой в своей штрафной, Турбин вновь воспользовался ВАР и назначил 11-метровый.