Судья Сергей Иванов назначен на матч «Зенит» – «Спартак» в Кубке России, на ВАР – Турбин

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Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах полуфинала Олимп Кубка России.

«Зенит»«Спартак»: главный судья – Сергей Иванов, ассистенты – Валерий ДанченкоАдлан Хатуев. ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Александр Богданов. Резервный арбитр – Станислав Васильев.

«Урал»«Химки»: главный судья – Сергей Лапочкин, ассистенты – Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко. ВАР – Сергей Карасев, АВАР – Дмитрий Сафьян. Резервный арбитр – Алексей Матюнин.

Также РФС объявил, кто будет работать на перенесенном матче РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Главный судья – Михаил Вилков, ассистенты – Александр Кудрявцев, Алексей Ширяев. ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Арам Петросян. Резервный арбитр – Анатолий Жабченко.

Все три матча пройдут 19 июля.

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