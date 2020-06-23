Судья Сергей Иванов назначен на матч «Зенит» – «Спартак» в Кубке России, на ВАР – Турбин

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах полуфинала Олимп Кубка России.

– : главный судья – Сергей Иванов, ассистенты – Валерий Данченко, Адлан Хатуев. ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Александр Богданов. Резервный арбитр – Станислав Васильев.

– : главный судья – , ассистенты – Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко. ВАР – , АВАР – Дмитрий Сафьян. Резервный арбитр – Алексей Матюнин.

Также РФС объявил, кто будет работать на перенесенном матче между и .

Главный судья – , ассистенты – Александр Кудрявцев, Алексей Ширяев. ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Арам Петросян. Резервный арбитр – Анатолий Жабченко.

Все три матча пройдут 19 июля.