ЦСКА потерял шансы на прямой выход в групповой этап Лиги чемпионов

ЦСКА проиграл «Локомотиву» (1:2) в 29-м туре РПЛ.
Команда тренера Виктора Гончаренко лишилась шансов на выход в групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 напрямую, без квалификации.
ЦСКА прервал серию из 5 матчей без поражений (3 победы и 2 ничьих) и, набрав 47 очков, занимает четвертое место в таблице.
Второе место в чемпионате России гарантирует выход в Лигу чемпионов напрямую. У идущего вторым «Локомотива» теперь 54 очка, и за тур до конца сезона армейцы уже не могут обогнать москвичей.
На третьем месте, которое дает право на попадание в квалификацию Лиги чемпионов, идет «Краснодар» (49 очков), имеющий также матч в запасе. ЦСКА займет третью строчку, только если обыграет «Тамбов» в последнем туре, а «Краснодар» в двух оставшихся матчах наберет одно очко или меньше.
При этом армейцы точно займут либо четвертое, либо пятое место по итогам сезона, которое позволит сыграть в Лиге Европы.