ЦСКА потерял шансы на прямой выход в групповой этап Лиги чемпионов

проиграл (1:2) в 29-м туре РПЛ.

Команда тренера лишилась шансов на выход в групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 напрямую, без квалификации.

ЦСКА прервал серию из 5 матчей без поражений (3 победы и 2 ничьих) и, набрав 47 очков, занимает четвертое место в таблице.

Второе место в чемпионате России гарантирует выход в Лигу чемпионов напрямую. У идущего вторым теперь 54 очка, и за тур до конца сезона армейцы уже не могут обогнать москвичей.

На третьем месте, которое дает право на попадание в квалификацию Лиги чемпионов, идет «Краснодар» (49 очков), имеющий также матч в запасе. ЦСКА займет третью строчку, только если обыграет «Тамбов» в последнем туре, а в двух оставшихся матчах наберет одно очко или меньше.

При этом армейцы точно займут либо четвертое, либо пятое место по итогам сезона, которое позволит сыграть в .