Марио Андретти о расизме в «Ф-1»: «Хэмилтон создает проблему, которой не существует»

Чемпион «Формулы-1» 1978 года и победитель гонки «500 миль Индианаполиса» признался, что не понимает деятельность гонщика «Мерседеса» , направленную на искоренение расизма и неравенства.

«Я очень уважаю Льюиса, но зачем становиться воинственным? Его всегда принимали, он заслужил всеобщее уважение.

Думаю, Льюис претенциозен. Я так чувствую, и, мне кажется, таким образом создается проблема, которой не существует.

Команда покрасила болид в черный цвет – не знаю, что это даст. Я встречал пилотов разных рас, с различным бэкграундом, и всегда принимал их с открытыми объятьями. В автоспорте цвет кожи не имеет значения, нужно заслужить свое место результатами, и это верно для каждого.

Хотелось бы, чтобы политика и спорт не смешивались. Есть место и время для того, чтобы выражать свое мнение. Случай в с Баббой Уоллесом стал чем-то большим, чем следовало. Такое случается, когда политика стоит на первом месте», – заявил Андретти.

В главных гонках США – нелепый расистский скандал из-за простой веревки (и петли на ней). В дело даже включили ФБР

Трехкратный чемпион мира считает, что пилоты нечасто сталкиваются с расизмом, однако согласился с тем, что возможности получить образование должны быть открыты для каждого:

«Не думаю, что проблема настолько большая, как кажется. Нет никакого противодействия изменениям. Если пилот умен и хорош в своем деле, он попадет в «Формулу-1».

Нам нужно сделать все возможное, чтобы мужчины и женщины вне зависимости от цвета кожи могли получить образование в области инженерии. Если люди разных рас хотят работать в «Ф-1», это следует реализовывать через образование».

Теперь болид «Мерседеса» для «Формулы-1» – черный. Все ради борьбы с расизмом

Льюис Хэмилтон вышел на массовый протест против расизма. И основал комитет имени себя для продвижения темнокожих в автоспорт

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