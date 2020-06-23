«Локо» предложил 7 млн евро за Лаксальта. «Милан» требует 10 млн

«Локомотив» намерен приобрести защитника «Милана» Диего Лаксальта.
По информации Calciomercato.com, вчера московский клуб сделал первое предложение по 27-летнему уругвайцу.
«Локо» готов заплатить за него 7 миллионов евро, однако «Милан» требует 10 миллионов.
Через несколько часов стороны возобновят контакты. И «Локомотив», и «Милан» хотят закрыть сделку.
На данный момент включение в сделку полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука не рассматривается. Игрок хотел бы продолжить карьеру в «Милане», однако такой вариант сейчас не является приоритетным для итальянского клуба.
Ранее Лаксальт выступал за «Торино» на правах аренды. Во второй половине текущего сезона он вернулся в «Милан».