«Локо» готов включить Алексея Миранчука в сделку по Лаксальту. «Милан» оценивает своего игрока в 10 млн евро

Защитник «Милана» Диего Лаксальт по-прежнему интересен «Локомотиву».
«Россонери» готовы продать 27-летнего игрока сборной Уругвая за 10 млн евро.
Железнодорожники, в свою очередь, хотели бы включить в сделку трансферную цель «Милана» – хавбека Алексея Миранчука, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
Однако «россонери», по данным источника, рассчитывают оформить переходы Миранчука и Лексальта отдельно.
Соответствующие переговоры между представителями российского и итальянского клубов состоялись накануне в Милане.
Ожидается, что стороны возобновят контакты через 10 дней.
Агент Лаксальта: «Есть возможность обмена Алексея Миранчука на Диего»