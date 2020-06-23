«Локо» готов включить Алексея Миранчука в сделку по Лаксальту. «Милан» оценивает своего игрока в 10 млн евро

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Защитник «Милана» Диего Лаксальт по-прежнему интересен «Локомотиву».

«Россонери» готовы продать 27-летнего игрока сборной Уругвая за 10 млн евро.

Железнодорожники, в свою очередь, хотели бы включить в сделку трансферную цель «Милана» – хавбека Алексея Миранчука, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Однако «россонери», по данным источника, рассчитывают оформить переходы Миранчука и Лексальта отдельно.

Соответствующие переговоры между представителями российского и итальянского клубов состоялись накануне в Милане.

Ожидается, что стороны возобновят контакты через 10 дней.

Агент Лаксальта: «Есть возможность обмена Алексея Миранчука на Диего»

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