Сергей Чепиков: «За публичные призывы отдать Крым, Калининград, Курилы грозит штраф. За повторный призыв – лишение свободы»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Сергей Чепиков рассказал об обсуждении законопроекта о защите территориальной целостности.

«Жарким выдалось обсуждение законопроекта о защите территориальной целостности. Теперь для тех, кто в России и за рубежом призывает к отчуждению части территории России, предусмотрена ответственность.

За публичные призывы отдать, например, Крым, Калининград, Курилы грозит штраф до 300 тысяч рублей, в случае повторного призыва – лишение свободы до четырех лет. Эти территории были, есть и будут нашими, российскими!

За нарушение территориальной целостности – от 6 до 10 лет лишения свободы. Поправки в Уголовный кодекс Госдума примет позже отдельным законом. Это первый рассмотренный законопроект, направленный на реализацию новых норм Конституции РФ.



Проект закона уточняет понятие экстремистской деятельности. После его принятия экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе к отчуждению части ее территории», – написал Чепиков.

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