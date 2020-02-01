«Ман Сити» представил домашнюю форму на сезон-2020/21 с манчестерской мозаикой

показал форму, в которой команда проводить домашние матчи в сезоне-2020/21.

Комплект выполнен в традиционных для «Сити» голубых цветах, а на игровой футболке присутствует белый узор, повторяющий очертания мозаики, которая находится в одном из кварталов Манчестера.

«Когда я начинал свое путешествие как художник, Северный квартал был заброшенным районом, на который я смотрел и хотел восстановить. Я начал изображать манчестерских героев, используя керамические тарелки и плитки, интегрируя свой собственный художественный стиль.

Я и моя семья всегда были большими фанатами «Сити», поэтому я также создавал произведения с игроками. Со временем мне поручили создавать художественные работы для клуба и города, поэтому мне приятно видеть, что Puma использует мое искусство в качестве вдохновения для новой домашней формы команды», – приводятся слова художника Марка Кеннеди, создавшего мозаику Северного квартала Манчестера и работы на городской Футбольной академии, в пресс-релизе Puma.

Техническим спонсором «Манчестер Сити» является немецкая компания .

Комплект будет представлен во время игры против «Арсенала» в полуфинале Кубка Англии, который пройдет 18 июля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔙 to the City 🏙 #thisisourcity Публикация от Manchester City (@mancity) 16 Июл 2020 в 12:56 PDT

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