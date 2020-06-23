В «Сочи» вспышка коронавируса – у 9 человек положительные тесты. Матч с «Тамбовом» не состоится

Матч 29-го тура РПЛ «Тамбов» – «Сочи» не состоится сегодня из-за коронавируса.
У южан зафиксирована вспышка COVID-19 – положительные тесты сдали девять человек. Это стало известно сегодня.
Оперштаб Премьер-лиги сообщил, что клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.
Таким образом, «Сочи» могут засчитать техническое поражение со счетом 0:3.
Перед предпоследним туром «Сочи», набрав 33 очка, занимал 12-е место в таблице. У «Тамбова» 28 баллов и 14-е место, перед зоной вылета.
Напомним, что ранее из-за вспышки коронавируса в «Ростове» дончане не смогли выставить основной состав против «Сочи», и южане выиграли у юниоров «Ростова» 2001-2004 годов рождения со счетом 10:1.
10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига