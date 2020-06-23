«Крылья Советов» вылетят из РПЛ, если «Тамбов» получит техническую победу над «Сочи»

Вспышка коронавируса в «Сочи» может серьезно повлиять на турнирные расклады в РПЛ.

Если «Тамбов» получит техническую победу над «Сочи» после отмены сегодняшнего матча, то «Крылья Советов» вылетят из РПЛ, так как «Тамбов» лучше «Крыльев» по личным встречам: команда проиграла им 0:2 в гостях и выиграла дома со счетом 3:0.

Если «Тамбов» получит техническую победу, то наберет 31 очко, имея один матч в запасе – в 30-м туре РПЛ команда должна сыграть с ЦСКА.

Сейчас у команды Андрея Талалаева в активе 28 очков. В последнем туре РПЛ «Крылья» должны сыграть с «Сочи».

Сегодня стало известно, что девять человек в «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус.