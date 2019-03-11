Губерниев о рейтингах на ТВ: «Программа Соловьева – как выжженная земля, выигрывает с огромным преимуществом, значит, людям это интересно»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о конфликте телеведущего Владимира Соловьева и журналиста Василия Уткина, а также о программе Соловьева на телевидении.

– Если говорить о конфликте Васи с Володей, я с обоими в замечательных отношениях. Грущу без Васи как футбольный фанат, мне его не хватает на большом телевидении. Горько, когда коллеги начинают вот так выяснять отношения.

Стараюсь это никак не комментировать, как и баталии Васи с Тиной Канделаки, с которой тоже дружу давно. Мне кажется, энергию коллег нужно направить в более мирное русло.

– Соловьеву достается не только от Уткина. К его околополитическим памфлетам у многих есть вопросы. Прокомментируете? Или сошлетесь на корпоративную этику?

– Ну, Владимир Рудольфович – он такой. Единственное, что могу сказать: когда я щелкаю телевизор по разным каналам, а на следующее утро смотрю рейтинги, вижу, что программа Соловьева – как выжженная земля. То есть он выигрывает таймслот с огромным преимуществом.

Значит, это интересно людям. И я радуюсь за хорошие цифры своего родного канала «Россия».

Но мы же понимаем, что телевизор – это одна история, «Соловьев live» – другая, радио – третья. Где-то получается более жестко, да. Общая риторика вообще стала милитаристской в последнее время, это касается всех.

А я как человек мирный, как бременский музыкант, я хочу, чтобы все были счастливы и слушали рок-н-ролл, – сказал Губерниев.

Уткин снова ругается с Владимиром Соловьевым. Обвинения в продажности, предложение побатлиться, «у Васи нет чести»