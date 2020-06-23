«Барса» при Сетьене уступила 7 очков «Реалу». С Вальверде клуб лидировал в Ла Лиге

В 37-м туре Ла Лиги дома уступила «Осасуне» (1:2).

В другом матче тура «Реал» обыграл «Вильярреал» (2:1) и стал чемпионом Испании.

По ходу сезона сменил на посту тренера «блауграны». С новым тренером «Барса» провела в Ла Лиге 18 игр.

В них команда потерпела 3 поражения и 3 раз сыграла вничью, потеряв 15 очков.

На момент увольнения Вальверде «Барса» шла на 1-м месте, однако имела равное количество очков с (40) и опережала мадридский клуб по дополнительным показателям.

«Реал» по итогам 37 матчей набрал 86 очков, «Барселона» – 79.