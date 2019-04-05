Василевский – лучший голкипер НХЛ сейчас, Худобин – 10-й. Бобровского нет в топ-10 (NHL Network)

Эксперты NHL Network составили рейтинг 10 лучших голкиперов НХЛ на данный момент.
Первое место в списке занял российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Вторым стал Туукка Раск («Бостон»), замкнул тройку лидеров Коннор Хеллибак из «Виннипега».
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, занявший второе место в прошлом рейтинге NHL Network, не вошел в топ-10.
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
2. Туукка Раск («Бостон»)
3. Коннор Хеллибак («Виннипег»)
4. Бен Бишоп («Даллас»)
5. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»)
6. Кэри Прайс («Монреаль»)
7. Дарси Кюмпер («Аризона»)
8. Робин Ленер («Вегас»)
9. Якоб Маркстрем («Ванкувер»)
10. Антон Худобин («Даллас»)