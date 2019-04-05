Василевский – лучший голкипер НХЛ сейчас, Худобин – 10-й. Бобровского нет в топ-10 (NHL Network)

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Эксперты NHL Network составили рейтинг 10 лучших голкиперов НХЛ на данный момент.

Первое место в списке занял российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Вторым стал Туукка Раск («Бостон»), замкнул тройку лидеров Коннор Хеллибак из «Виннипега».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, занявший второе место в прошлом рейтинге NHL Network, не вошел в топ-10.

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

2. Туукка Раск («Бостон»)

3. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

4. Бен Бишоп («Даллас»)

5. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»)

6. Кэри Прайс («Монреаль»)

7. Дарси Кюмпер («Аризона»)

8. Робин Ленер («Вегас»)

9. Якоб Маркстрем («Ванкувер»)

10. Антон Худобин («Даллас») 

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