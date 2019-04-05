Василевский – лучший голкипер НХЛ сейчас, Худобин – 10-й. Бобровского нет в топ-10 (NHL Network)

Эксперты NHL Network составили рейтинг 10 лучших голкиперов на данный момент.

Первое место в списке занял российский вратарь Андрей Василевский. Вторым стал Туукка Раск ( ), замкнул тройку лидеров Коннор Хеллибак из «Виннипега».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, занявший второе место в прошлом рейтинге NHL Network, не вошел в топ-10.

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

2. Туукка Раск («Бостон»)

3. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

4. Бен Бишоп («Даллас»)

5. Джордан Биннингтон ( )

6. Кэри Прайс ( )

7. Дарси Кюмпер («Аризона»)

8. Робин Ленер («Вегас»)

9. Якоб Маркстрем («Ванкувер»)

10. Антон Худобин («Даллас»)