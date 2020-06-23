«Крылья» не вылетят в ФНЛ, если «Химки» откажутся от РПЛ. Химчане решат после полуфинала Кубка

В «Химках» пока не знают, в каком турнире команда будет выступать в следующем сезоне.

«Сейчас не хотелось бы прояснять ситуацию – команда съездит, отыграет полуфинал Кубка России. В понедельник будет окончательное решение.

Сейчас тренер просил ничего не говорить, даже если какие-то решения есть, чтобы команду не баламутить. Мы до понедельника взяли паузу.

Результат матча в Кубке России не повлияет на то, где команда будет играть в следующем сезоне», – сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Таким образом, если откажутся от участия в розыгрыше РПЛ-2020/21, то в ФНЛ вылетит лишь одна команда – «Оренбург».

могут вылететь в ФНЛ, если «Тамбов» получит техническую победу над «Сочи» из-за вспышки коронавируса у южан, а «Химки» решат выступать в РПЛ.