Полиция задержала людей, отрезавших голову алюминиевой фигуре Дзюбы в Подольске

Задержаны хулиганы, повредившие алюминиевую фигуру нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в Подольске.
Задержанные дают показания в полиции. Стоимость фигуры составляет 30 тысяч рублей. Вероятно, хулиганам придется возместить эту сумму.
Ранее сообщалось, что четверо молодых людей отрезали голову фигуре Дзюбы, помочились на нее, а также сфотографировались. Местные жители написали заявление в полицию.
Напомним, в октябре 2019 года две девушки украли эту фигуру. Позднее стало известно, что они перепутали ее с изображением рэп-исполнителя Гуфа.
Фигура появилась в городе после ЧМ-2018. Жители собрали необходимую сумму и установили алюминиевую копию футболиста.