Полиция задержала людей, отрезавших голову алюминиевой фигуре Дзюбы в Подольске

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Задержаны хулиганы, повредившие алюминиевую фигуру нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в Подольске.

Задержанные дают показания в полиции. Стоимость фигуры составляет 30 тысяч рублей. Вероятно, хулиганам придется возместить эту сумму.

Ранее сообщалось, что четверо молодых людей отрезали голову фигуре Дзюбы, помочились на нее, а также сфотографировались. Местные жители написали заявление в полицию.

Напомним, в октябре 2019 года две девушки украли эту фигуру. Позднее стало известно, что они перепутали ее с изображением рэп-исполнителя Гуфа.

Фигура появилась в городе после ЧМ-2018. Жители собрали необходимую сумму и установили алюминиевую копию футболиста.

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