СКА Хабаровск призвал фанатов не участвовать в митингах в поддержку губернатора Фургала

Футболисты СКА выступили с обращением к болельщикам клуба из Хабаровска.

«Всем привет! Мы готовимся к новому сезону, ждем его с нетерпением, но из дома приходят грустные вести. Каждый день в нашем крае выявляют около сотни новых больных .

Из-за этого уже введены ограничения. Есть опасения, что нам не разрешат играть со зрителями. А в худшем случае мы вовсе не сможем проводить матчи в Хабаровске, а только в других регионах.

К сожалению, происходящие сейчас массовые акции могут способствовать росту заболеваемости и ставят под угрозу нашу встречу. Вирусу все равно, что побудило вас прийти туда, где есть большое скопление людей. Вы рискуете заболеть сами и заразить своих близких.

Пожалуйста, проявите терпение и воздержитесь от участия в несанкционированных уличных акциях. Не стоит в ущерб своему здоровью поддаваться различным провокациям.

И давайте позаботимся о себе и о своих близких, чтобы мы смогли встретиться на стадионе имени Ленина 12 августа и поддержать команду в первом домашнем матче нового сезона», – заявили представители СКА в сторис инстаграма.

Ранее с подобным призывом выступили игроки хабаровского «Амура» и президент клуба Александр Могильный.

В Хабаровске проходят многотысячные митинги в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств.

В Хабаровске массовые протесты – против ареста губернатора. «Амур» просит не выходить на такие акции – клуб финансируется из бюджета