«Реал» выиграл 91-й трофей и догнал «Барселону»

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«Реал» выиграл Ла Лигу в 34-й раз в своей истории.

Этот трофей стал для клуба 91-м, мадридцы сравнялись по этому показателю с «Барселоной», у которой также 91 кубок.

В Испании «Реал» выиграл Ла Лигу (34 раза), Кубок Испании (19), Суперкубок Испании (11) и Кубок лиги (1). 

Также мадридцы выиграли 26 международных трофеев: Лигу чемпионов (13 раз), Кубок УЕФА (2), Суперкубок УЕФА (4), Межконтинентальный кубок (3), клубный чемпионат мира (4). 

В свою очередь «Барселона» побеждала в Ла Лиге (26 раз), Кубке Испании (30), Суперкубке Испании (13), Кубке Лиги (2). 

В международных соревнованиях «Барса» брала Лигу чемпионов (5 раз), Суперкубок УЕФА (5), клубный чемпионат мира (3), Кубок ярмарок (3), Кубок обладателей кубков (4).

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