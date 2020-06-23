«Реал» выиграл 91-й трофей и догнал «Барселону»

«Реал» выиграл Ла Лигу в 34-й раз в своей истории.
Этот трофей стал для клуба 91-м, мадридцы сравнялись по этому показателю с «Барселоной», у которой также 91 кубок.
В Испании «Реал» выиграл Ла Лигу (34 раза), Кубок Испании (19), Суперкубок Испании (11) и Кубок лиги (1).
Также мадридцы выиграли 26 международных трофеев: Лигу чемпионов (13 раз), Кубок УЕФА (2), Суперкубок УЕФА (4), Межконтинентальный кубок (3), клубный чемпионат мира (4).
В свою очередь «Барселона» побеждала в Ла Лиге (26 раз), Кубке Испании (30), Суперкубке Испании (13), Кубке Лиги (2).
В международных соревнованиях «Барса» брала Лигу чемпионов (5 раз), Суперкубок УЕФА (5), клубный чемпионат мира (3), Кубок ярмарок (3), Кубок обладателей кубков (4).