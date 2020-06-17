Будущее Сетьена под вопросом, Артур перешел в «Юве», а Пьянич – в «Барсу», изменения в регламенте РПЛ, игроки НХЛ вряд ли поедут в Пекин и другие новости утра

1. «Барселона» уволит Кике Сетьена по окончании сезона, утверждает Goal.com. Пишут, что у него разладились отношения с игроками, а команду в случае отставки примет тренер «Барселоны Б» Хавьер Гарсия Пимьента. Позже появилась информация, что Бартомеу, Абидаль и другие менеджеры «Барсы» провели встречу с Сетьеном у него дома и выразили ему поддержку.
2. «Барселона» и «Ювентус» наконец совершили крупный трансферный размен. Артур отправится в туринский клуб за 72+10 млн евро, а Миралем Пьянич наденет каталонскую футболку, за его трансфер заплатят 60+5 млн евро.
Кстати, Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини продлили контракты с «Ювентусом» на год.
3. РФС утвердил изменения в регламенте РПЛ, кроме переноса матча по соглашению клубов. От минимальной заявки и снятия с турнира после двух технических поражений отказались.
4. КДК официально присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Краснодаром». Гости не прилетели на игру из-за коронавируса.
Кроме того, форвард «Зенита» Сердар Азмун оштрафован КДК на 40 тысяч рублей, а еще 11 игроков и Сергей Овчинников заплатят по 20 тысяч рублей. Азмун, кстати, потом опять нарушил рекомендации и рванул в кафе с друзьями.
5. Игроки НХЛ, скорее всего, не поедут на Олимпиаду-2022, пишет инсайдер TSN Боб Маккензи.
6. Пишут, что решение вернуть Виктора Гончаренко в ЦСКА принял новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, а не Евгений Гинер.
7. Еще у 15 игроков НХЛ выявлен коронавирус. Ранее было зафиксировано 11 случаев заражения.
8. «Сочи» накажет форварда Александра Кокорина за посещение дня рождения друга. Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Зенит» не будут применять к Кокорину санкции.
9. «Мерседес» представил черную ливрею болида на сезон-2020 в знак борьбы с расизмом.
10. «Оренбург» сыграет с «Уралом» молодежью, «Динамо» с «Сочи» – основой, пишет «Спорт-Экспресс».
11. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщил, что намерена работать тренером после завершения спортивной карьеры.
12. «Салават» подписал контракт с Маркусом Гранлундом на 2 года, утверждает Gorobzor.ru. Зарплата – 70 млн рублей за сезон.
13. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отказалась от участия в выборах в члены правления Союза биатлонистов России (СБР).
14. Полуфиналы Кубка России пройдут 19 июля. «Зенит» сыграет со «Спартаком», «Урал» – с «Химками».
15. Joma будет делать форму ЦСКА с нового сезона. Сейчас у клуба контракт с Umbro. «Дортмунд» тоже кое-что показал (пока в виде тизеров): на новой форме «Боруссии» будут черные молнии.
Есть еще одна новость про футбольный инвентарь: представлен мяч Nike Flight. Им будут играть в РПЛ и АПЛ.
16. «Валенсия» уволила главного тренера Альберта Селадеса. Это 11-я отставка с 2012-го, когда ушел Эмери.
17. «Лейкерс» подпишут Джей Ар Смита до конца сезона.
18. В Англии ввели систему поддержки тренеров из числа чернокожих, азиатов и представителей этнических меньшинств.
19. «Беневенто» Филиппо Индзаги вышел в Серию А, установив рекорд по очкам в 31 матче.
Цитаты дня.
Архитектор Буш о «Газпром Арене»: «У нас стадионы используют под футбол и редко под концерты. Еще под слет «Народного фронта» или «Единой России». Это смешно»
Уткин о памятнике Черенкову: «Просто катастрофа»
Валентин Писеев: «Тутберидзе является лучшим тренером мира. Для меня даже и вопросов не возникает»
Фазель о неучастии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022: «Не приедут – что поделать? Пхенчхан-2018 был успешным»
«Ой, подписался по ошибке». Каррера о подписках на фан-аккаунты ЦСКА в инстаграме
Агент Сафонов: «Не поверю, что какая-то команда, побеждавшая в РПЛ, не давала судьям»
Экс-игрок «Ливерпуля» Мерфи: «Де Брюйне будет в чемпионском коридоре для тех, кто не способен зашнуровать его бутсы»
Комментарии