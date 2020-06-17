Будущее Сетьена под вопросом, Артур перешел в «Юве», а Пьянич – в «Барсу», изменения в регламенте РПЛ, игроки НХЛ вряд ли поедут в Пекин и другие новости утра

1. «Барселона» уволит Кике Сетьена по окончании сезона, утверждает Goal.com. Пишут, что у него разладились отношения с игроками, а команду в случае отставки примет тренер «Барселоны Б» Хавьер Гарсия Пимьента. Позже появилась информация, что Бартомеу, Абидаль и другие менеджеры «Барсы» провели встречу с Сетьеном у него дома и выразили ему поддержку.

2. «Барселона» и «Ювентус» наконец совершили крупный трансферный размен. Артур отправится в туринский клуб за 72+10 млн евро, а Миралем Пьянич наденет каталонскую футболку, за его трансфер заплатят 60+5 млн евро.

Кстати, Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини продлили контракты с «Ювентусом» на год.

3. РФС утвердил изменения в регламенте РПЛ, кроме переноса матча по соглашению клубов. От минимальной заявки и снятия с турнира после двух технических поражений отказались.

4. КДК официально присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Краснодаром». Гости не прилетели на игру из-за коронавируса.

Кроме того, форвард «Зенита» Сердар Азмун оштрафован КДК на 40 тысяч рублей, а еще 11 игроков и Сергей Овчинников заплатят по 20 тысяч рублей. Азмун, кстати, потом опять нарушил рекомендации и рванул в кафе с друзьями.

5. Игроки НХЛ, скорее всего, не поедут на Олимпиаду-2022, пишет инсайдер TSN Боб Маккензи.

6. Пишут, что решение вернуть Виктора Гончаренко в ЦСКА принял новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, а не Евгений Гинер.

7. Еще у 15 игроков НХЛ выявлен коронавирус. Ранее было зафиксировано 11 случаев заражения.

8. «Сочи» накажет форварда Александра Кокорина за посещение дня рождения друга. Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Зенит» не будут применять к Кокорину санкции.

9. «Мерседес» представил черную ливрею болида на сезон-2020 в знак борьбы с расизмом.

10. «Оренбург» сыграет с «Уралом» молодежью, «Динамо» с «Сочи» – основой, пишет «Спорт-Экспресс».

11. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщил, что намерена работать тренером после завершения спортивной карьеры.

12. «Салават» подписал контракт с Маркусом Гранлундом на 2 года, утверждает Gorobzor.ru. Зарплата – 70 млн рублей за сезон.

13. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отказалась от участия в выборах в члены правления Союза биатлонистов России (СБР).

14. Полуфиналы Кубка России пройдут 19 июля. «Зенит» сыграет со «Спартаком», «Урал» – с «Химками».

15. Joma будет делать форму ЦСКА с нового сезона. Сейчас у клуба контракт с Umbro. «Дортмунд» тоже кое-что показал (пока в виде тизеров): на новой форме «Боруссии» будут черные молнии.

Есть еще одна новость про футбольный инвентарь: представлен мяч Nike Flight. Им будут играть в РПЛ и АПЛ.

16. «Валенсия» уволила главного тренера Альберта Селадеса. Это 11-я отставка с 2012-го, когда ушел Эмери.

17. «Лейкерс» подпишут Джей Ар Смита до конца сезона.

18. В Англии ввели систему поддержки тренеров из числа чернокожих, азиатов и представителей этнических меньшинств.

19. «Беневенто» Филиппо Индзаги вышел в Серию А, установив рекорд по очкам в 31 матче.

Цитаты дня.

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