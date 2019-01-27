Евгения Медведева: «После завершения карьеры стану тренером. Мне хочется этого»

Двукратная чемпионка мира рассказала, что намерена работать тренером после завершения спортивной карьеры.

«Сейчас я консультирую двух юниоров в Торонто по вопросам фигурного катания и здоровья. Это очень весело.

Может быть, мне будет трудно заниматься этим всю жизнь. Но после окончания карьеры я стану тренером. Мне хочется этого», – сказала Медведева.

Первая большая победа Медведевой, объятия с Тутберидзе, Фернандес на коленях перед Ханю – это было 4 года назад, но как будто другая эра