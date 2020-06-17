«Сочи» накажет Кокорина за посещение дня рождения друга

Теги премьер-лига Россия Александр Кокорин ТАСС Сочи Дмитрий Рубашко Футбол

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб накажет форварда Александра Кокорина за то, что он посетил день рождения друга.

Футболист выложил фото с мероприятия в инстаграм. Отметим, что там присутствовали также массажист «Сочи» Сергей Колесников.

«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», – сказал Рубашко.

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Зенит», которому принадлежат права на Кокорина, не будут наказывать игрока за нарушение распорядка.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья