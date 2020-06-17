«Сочи» накажет Кокорина за посещение дня рождения друга

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб накажет форварда за то, что он посетил день рождения друга.

Футболист выложил фото с мероприятия в инстаграм. Отметим, что там присутствовали также массажист «Сочи» Сергей Колесников.

«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», – сказал Рубашко.

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Зенит», которому принадлежат права на Кокорина, не будут наказывать игрока за нарушение распорядка.