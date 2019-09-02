ЦСКА и компания Joma объявили о долгосрочном сотрудничестве.

Испанский бренд станет официальным техническим спонсором и официальным поставщиком спортивной одежды московского клуба со следующего сезона.

Первая команда ЦСКА, а также молодежный состав, команды академии, ЖФК ЦСКА и сборная армейских ветеранов будут экипированы не только игровыми и тренировочными комплектами Joma, но и повседневной спортивной одеждой и обувью.

Новая коллекция, предназначенная исключительно для ЦСКА, будет представлена в сезоне-2020/21.

«Мы рады сотрудничеству с Joma, компанией, известной своими традициями, инновациями и эксклюзивным подходом к нуждам и пожеланиям каждого партнера.

Наши болельщики и обычные любители спорта будут довольны широким ассортиментом высококачественных продуктов, которые поступят в продажу, поскольку каждый сможет найти нужный товар. Мы рассчитываем на совместную работу по созданию взаимовыгодного проекта», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Для Joma ассоциация с ЦСКА – одно из ключевых направлений для реализации коммерческих возможностей на российском рынке. В то же время бренд уже представлен в России благодаря «Уфе» и «Газпром-Югре» из мини-футбола.

«Сотрудничество с такой известной командой, как ЦСКА, очень вдохновляет нас. За короткий период времени мы уже установили прочные рабочие отношения с новыми партнерами, и я убежден, что вместе мы будем еще сильнее.

Joma твердо привержена качеству и дизайну, и теперь компания полностью сосредоточена на предоставлении высоких стандартов обслуживания ЦСКА как одному из наших флагманов в Европе», – заявил генеральный директор Joma Sport Альберто Лопес.

В нынешнем сезоне ЦСКА играет в форме от Umbro.

ЦСКА выпустил новую форму позже всех в РПЛ. Клуб жалуется, что опоздал из-за сбоя на фабрике Umbro