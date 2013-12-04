«Лейкерс» подпишут Джей Ар Смита

подпишут контракт до конца сезона-2019/20 с защитником (34 года, 198 см).

Об этом сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн.

«Лейкерс» осуществят сделку до закрытия окна подписаний, которое состоится в 23:59 во вторник. Смит заменит Эвери Брэдли, который отказался участвовать в завершающей части сезона.

Смит был партнером нынешнего лидера «озерников» Леброна Джеймса в «Кливленде» и завоевал в составе команды чемпионский титул 2016 года. Защитник был отчислен из «Кавальерс» 15 июля 2019 года.

Леброн Джеймс – главный спортсмен десятилетия. Он изменил наше представление о суперзвездах