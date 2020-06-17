Бартомеу, Абидаль и другие менеджеры «Барселоны» провели встречу с Сетьеном у него дома и выразили ему поддержку (RAC1)

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не намерен увольнять главного тренера команды Кике Сетьена на данный момент.

По информации RAC1, функционер вечером воскресенья вместе с другими представителями топ-менеджмента «Барселоны» – Эриком Абидалем, Оскаром Грау и Хавьером Бордасом – приехал в дом кантабрийского тренера на срочную встречу.

Бартомеу выразил Сетьену поддержку и обсудил с ним конфликт с командой. Отмечается, что встреча «завершилась братскими объятиями». Руководство не хотело бы увольнять тренера, так как это ударит по позиции Бартомеу на выборах через год.

Ранее сообщалось, что позиции Сетьена находятся под угрозой, а «Барселона» решила, что утвердит главным до конца сезона тренера «Барселоны Б» Хавьера Гарсию Пимьенту.

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