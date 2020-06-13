Агент Сафонов: «Не поверю, что какая-то команда, побеждавшая в РПЛ, не давала судьям»

Агент Алексей Сафонов поделился мыслями о победах «Рубина» в в 2008 и 2009 годах.

– Как вы относитесь к мнению, что два чемпионства – это заказуха?

– Я тебе скажу две вещи. Первое – это полная чушь. Невозможно все подряд купить. Второе: в российском чемпионате в белых перчатках невозможно выиграть ни один чемпионат. Не поверю, что какая-то команда, которая выигрывала чемпионат, не давала судьям.

Ты вспомни, когда «Лестер» стал чемпионом. А что было на следующий сезон? Всем надоело, что выигрывают «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити». Богатые клубы собрались и помогли «Лестеру».

– А крысы в раздевалке соперника «Рубина» – это правда?

– Да, правда, но есть другая история. Она круче. К бывшему гендиректору «Рубина» Фариду Хабриеву приходит какой-то шарлатан. Типа экстрасенс, который при помощи биопотоков наколдует нам нужный результат. Это чудак просил 10 000 рублей за услуги. Он еще говорил, что мы его каждую игру будем звать.

Первый тайм: горим 0:1. Я говорю: «Фарид, к черту его! Я сам ему наваляю!» Во втором тайме пропускаем еще один. И этот мужик никуда не уходит, сидит и бормочет: «Смотри! Все классно! Просто ветер поменялся! Я все правильно делаю!» В итоге мы пролетели 0:2, – сказал Сафонов.