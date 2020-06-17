«Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» по окончании сезона

Полузащитник «Барселоны» Артур продолжит карьеру в Италии.

Каталонский клуб объявил о соглашении с по трансферу бразильского игрока. Туринцы заплатят за него 72 миллиона евро и 10 миллионов в качестве бонусов.

останется в «Барселоне» до конца официальных соревнований сезона-2019/20. Относится ли к ним чемпионов, которая будет доиграна в августе, уже после окончания национальных чемпионатов, не уточняется.

Сообщалось, что «Ювентус» подпишет с ним пятилетний контракт, а купит у итальянской команды Миралема Пьянича.

«Барса» и «Юве» меняют Артура (70 млн) на Пьянича (60 млн) и получают 50 млн прибыли. Сейчас все объясним