Азмун оштрафован КДК на 40 тысяч рублей. Еще 11 игроков и Овчинников заплатят по 20 тысяч рублей

КДК вынес решение по нарушениям регламента возобновления сезона игроками клубов .

Так, форвард получил штраф в размере 40 тысяч рублей – это самая крупная сумма.

Штрафы в размере 20 тысяч получили сразу несколько футболистов: («Зенит»), ( ), , Даниил Фомин (оба – «Уфа»), , , , (все – ), , (оба – ), («Арсенал» Тула).

Кроме того, на 20 тысяч был оштрафован старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, руководивший командой в матче с .

«Зенит» накажет Азмуна: он обнимался на стадионе с игроком «Крыльев», а потом гулял с ним по ночному Питеру