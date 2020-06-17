Азмун оштрафован КДК на 40 тысяч рублей. Еще 11 игроков и Овчинников заплатят по 20 тысяч рублей

КДК РФС вынес решение по нарушениям регламента возобновления сезона игроками клубов РПЛ.
Так, форвард «Зенита» Сердар Азмун получил штраф в размере 40 тысяч рублей – это самая крупная сумма.
Штрафы в размере 20 тысяч получили сразу несколько футболистов: Артем Дзюба («Зенит»), Сафаа Хади («Крылья Советов»), Александр Беленов, Даниил Фомин (оба – «Уфа»), Александр Соболев, Александр Максименко, Илья Гапонов, Георгий Джикия (все – «Спартак»), Павел Мамаев, Сергей Песьяков (оба – «Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал» Тула).
Кроме того, на 20 тысяч был оштрафован старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, руководивший командой в матче с «Динамо».
«Зенит» накажет Азмуна: он обнимался на стадионе с игроком «Крыльев», а потом гулял с ним по ночному Питеру