Азмун оштрафован КДК на 40 тысяч рублей. Еще 11 игроков и Овчинников заплатят по 20 тысяч рублей

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КДК РФС вынес решение по нарушениям регламента возобновления сезона игроками клубов РПЛ.

Так, форвард «Зенита» Сердар Азмун получил штраф в размере 40 тысяч рублей – это самая крупная сумма.

Штрафы в размере 20 тысяч получили сразу несколько футболистов: Артем Дзюба («Зенит»), Сафаа Хади («Крылья Советов»), Александр Беленов, Даниил Фомин (оба – «Уфа»), Александр Соболев, Александр Максименко, Илья Гапонов, Георгий Джикия (все – «Спартак»), Павел Мамаев, Сергей Песьяков (оба – «Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал» Тула).

Кроме того, на 20 тысяч был оштрафован старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, руководивший командой в матче с «Динамо».

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