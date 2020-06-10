«Ой, подписался по ошибке». Каррера о подписках на фан-аккаунты ЦСКА в инстаграме

Бывший тренер , ныне работающий в , объяснил, почему подписался на фан-аккаунты в инстаграме.

«Ой, подписался по ошибке. Сейчас отменю подписку.

У меня нет такого в планах», – сказал Каррера.

Напомним, что итальянец возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и стал чемпионом России с московским клубом.

ЦСКА на данный момент возглавляет Виктор Гончаренко, который хотел уйти из команды после крупного поражения от «Зенита».

Как там Каррера? Его АЕК вышел в финал Кубка, забив спасительный мяч на 96-й минуте и схватив 3 красных в овертайме