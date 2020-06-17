«Барселона» уволит Сетьена по окончании сезона (Goal.com)

Главный тренер «Барселоны» не останется в клубе на следующий сезон.

По информации Goal.com, это связано с тем, что у 61-летнего специалиста разладились отношения с футболистами.

И игроки, и руководство сине-гранатовых уверены, что лучше расстаться с Сетьеном по окончании сезона. Это и случится, если в команде не произойдет кардинальных перемен в ближайшее время.

Контракт Сетьена рассчитан на 2,5 года, но большинство членов совета директоров «Барсы» уже решило расстаться с тренером. Руководители разочарованы как результатами и игрой команды, так и заявлениями Сетьена. В клубе начинают думать, что назначение тренера было ошибкой.

Часть игроков «блауграны» не понимает требований Сетьена, другие футболисты недовольны его методами, а большая часть команды отрицательно относится к заявлениям тренера на пресс-конференциях, где он порой говорит о конкретных игроках.

Если в заключительной части сезона дела у команды пойдут еще хуже, то может пригласить на пост главного тренера Гарсию Пимьенту из «Барсы Б» или .

Если Сетьен доработает до конца сезона, то затем ему сообщат об отставке. Он может сохранить свой пост только в случае победы в Лиге чемпионов.

Сетьен по ходу сезона сменил в «Барселоне» Эрнесто Вальверде. Команда идет второй в , отставая от «Реала» на 2 очка. В Лиге чемпионов каталонцы сыграли вничью с «Наполи» (1:1) в первом матче 1/8 финала.

Ранее стало известно, что игроки «Барсы» критиковали тактику Сетьена в раздевалке после матча с «Сельтой» (2:2).