КДК присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Краснодаром». Гости не прилетели на игру из-за коронавируса

КДК РФС принял решение по матчу «Краснодар» – «Оренбург», который не состоялся из-за коронавируса в уральской команде.
«В соответствии с частью 2 статьи 105 Дисциплинарного регламента за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча, которое повлекло за собой срыв игры, КДК РФС присудил «Оренбургу» поражение со счетом 0:3», – говорится в сообщении РПЛ.
Таким образом, на счету «Краснодара» 44 очка, он занимает третье место и имеет матч в запасе по сравнению с остальными соперниками. «Оренбург» же идет на 15-м месте, всего на одно очко опережая «Крылья Советов», занимающие последнее место в таблице РПЛ.