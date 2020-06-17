КДК присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Краснодаром». Гости не прилетели на игру из-за коронавируса

КДК РФС принял решение по матчу – , который не состоялся из-за коронавируса в уральской команде.

«В соответствии с частью 2 статьи 105 Дисциплинарного регламента за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча, которое повлекло за собой срыв игры, КДК присудил «Оренбургу» поражение со счетом 0:3», – говорится в сообщении .

Таким образом, на счету «Краснодара» 44 очка, он занимает третье место и имеет матч в запасе по сравнению с остальными соперниками. «Оренбург» же идет на 15-м месте, всего на одно очко опережая , занимающие последнее место в таблице РПЛ.