Экс-игрок «Ливерпуля» Мерфи: «Де Брюйне будет в чемпионском коридоре для тех, кто не способен зашнуровать его бутсы»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» высказался о решении устроить чемпионский коридор для «красных».

«Я думаю, что это чепуха! Не знаю, где и почему эта традиция началась, но мне было бы неудобно делать это.

Я бы сделал это, потому что футболисты должны, но не хотел бы этого делать. Это было бы неискренне.

Если бы я был игроком «Ливерпуля», а «Манчестер Юнайтед» выиграл бы лигу... Итак, ты знаешь, что они лучше, чем твоя команда, ты уважаешь их и стараешься изо всех сил быть похожими на них. Они знают, что твоя команда уважает их. Но фанаты не хотят, чтобы игроки это делали. Сами футболисты на самом деле не хотят этого делать. Все это ради эффекта, это ничего не значит.

Кевин де Брюйне, вероятно, лучший полузащитник в мире, будет аплодировать и устраивать чемпионский коридор игрокам, которые даже не могут зашнуровать его бутсы!

Кстати, если бы я выиграл лигу и шел бы по такому коридору, то чувствовал бы себя неловко. Я понимаю, почему создали эту традицию. Она действительно создает правильное послание для зрителей. Но я не вижу в этом смысла», – поделился мыслями Мерфи.

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