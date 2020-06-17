Уткин о памятнике Черенкову: «Просто катастрофа»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о памятнике бывшему игроку .

Памятник открыли на Троекуровском кладбище 28 июня. Владелец «Спартака» Леонид Федун выделил 9 млн рублей на памятник Черенкову.

«Я знаю, что многих расстроит то, что я скажу. Может быть, даже обидит. Простите. Видит бог, игра Федора одно из самых светлых воспоминаний моего детства и юности, они теплы и живы до сих пор.

Но открытый вчера памятник на Троекуровском кладбище просто катастрофа...(

По счастью, это не последний, думаю, памятник Федору. Уверен, его памятник, который увековечит образ Черенкова, обязательно будет в Москве. В Кунцево, или в академии, или, может быть, в «Лужниках», где есть несколько замечательных скульптур великих игроков. Старостин там замечательный...

А это надгробие; его облик определяет родня, конечно. Ну, отлично, раз им нравится, для того ведь и собирали пожертвования», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Уткин о том, за кого он болеет: «Спартак» 1987 года. Последняя чемпионская команда Бескова»