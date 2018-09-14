⚡️На новой форме дортмундской «Боруссии» будут черные молнии

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Дортмундская «Боруссия» представила тизеры с домашней формой на следующий сезон.

Полузащитник Аксель Витцель и форвард Эрлинг Холанд снялись в коротких видеороликах с анонсом официальной презентации, намеченной на 1 июля.

Новая форма «Боруссии» на сезон-2020/21 выполнена с использованием традиционных клубных цветов, на футболках есть узор из черных молний.

Форму для рурской команды производит Puma.

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