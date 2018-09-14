⚡️На новой форме дортмундской «Боруссии» будут черные молнии

Дортмундская «Боруссия» представила тизеры с домашней формой на следующий сезон.
Полузащитник Аксель Витцель и форвард Эрлинг Холанд снялись в коротких видеороликах с анонсом официальной презентации, намеченной на 1 июля.
Новая форма «Боруссии» на сезон-2020/21 выполнена с использованием традиционных клубных цветов, на футболках есть узор из черных молний.
Форму для рурской команды производит Puma.
👀⚡️@BVB pic.twitter.com/fz31u9eWWk— Axel Witsel (@axelwitsel28) June 29, 2020
⚫️👀🟡 pic.twitter.com/xppsYFhhFf— Borussia Dortmund (@BVB) June 29, 2020