⚡️На новой форме дортмундской «Боруссии» будут черные молнии

Дортмундская «Боруссия» представила тизеры с домашней формой на следующий сезон.

Полузащитник Аксель Витцель и форвард снялись в коротких видеороликах с анонсом официальной презентации, намеченной на 1 июля.

Новая форма на сезон-2020/21 выполнена с использованием традиционных клубных цветов, на футболках есть узор из черных молний.

Форму для рурской команды производит Puma.