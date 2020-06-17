В Англии ввели систему поддержки тренеров из числа чернокожих, азиатов и представителей этнических меньшинств

В английском футболе утвердили новую систему, призванную увеличить число тренеров африканского и азиатского происхождения и представителей этнических меньшинств (BAME).

Премьер-лига, Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) и Английская футбольная лига (EFL) разработали новую схему трудоустройства игроков, относящихся к обозначенным выше группам, на должности тренеров.

Новая система обеспечит работой до шести тренеров из числа BAME за сезон, они получат работу в клубах EFL (Чемпионшип и два дивизиона рангом ниже – прим. Sports.ru) на протяжении 23 месяцев.

Проект финансируется АПЛ и PFA. Участники будут получать стипендии от клубов-работодателей.

На первом этапе шесть тренеров получат места либо в академии клуба, либо в первой команде, начиная с сезона-2020/21. Каждый тренер будет участвовать в индивидуальной программе обучения и развития.

Система разрабатывалась при поддержке Футбольной ассоциации Англии (FA) на протяжении 18 месяцев. Этот проект призван дополнить существующую программу развития тренеров BAME в Премьер-лиге, которая была запущена в 2015 году.

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