Представлен мяч Nike Flight. Им будут играть в РПЛ и АПЛ

Компания Nike представила новый мяч, который будут использовать в чемпионатах Англии и России в сезоне-2020/21.

В модель Nike Flight запустят 1 июля, а с 1 августа все матчи будут проходить уже с этим мячом.

Мяч Flight Ball создан американским брендом с использованием инновационных технологий.

Внешний вид мяча дорабатывался при участии футболистов , Чемпионшипа и многих других лиг.

Изначальный дизайн – монохромный, технологичный: поверхность мяча – белая с фирменным «свушем» компании.

Поверхность мяча состоит из четырех крупных деталей. Такое количество панелей позволяет конструкторам существенно сократить количество швов – на 40% меньше, чем в традиционном мяче из 12 панелей. Такая конструкция также позволяет значительно увеличить площадь удара и, как следствие, повысить его точность.

Использована технология Nike Aerowsculpt с минимальными отклонениями и стабилизированной траекторией полета. Революционные технологии аэродинамики повышают точность удара на 30% по сравнению с предыдущей моделью мяча – Nike Merlin. Мяч разрезает воздух при полете – его меньше трясет.

Технология контроля всех условий (ACC) воплотилась в ребристой поверхности мяча. Она помогает создать лучшее сцепление с поверхностью при приеме мяча в любых условиях, а также направить мяч в нужном направлении при ударе.

В разработке мяча Nike Flight приняли участие и известные футболисты – такие послы бренда, как форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, нападающий сборной Англии Харри Кейн и американская футболистка .

Фото: Nike