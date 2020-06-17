Решение вернуть Гончаренко в ЦСКА принял Орешкин, а не Гинер (Metaratings.ru)

Стали известны детали возвращения на пост главного тренера ЦСКА.

Белорусский специалист покинул Россию после игры с «Зенитом» (0:4) и вернулся к работе после матча с «Динамо» (0:0), в котором командой руководил .

Решение уговорить Гончаренко вернуться в ЦСКА принял лично новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, который был избран на эту должность после перехода 77,6% акций ЦСКА под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ.

В руководстве клуба многие негативно восприняли подобное решение, «навязанное сверху», утверждает Metaratings.ru.

ЦСКА дома сыграет со «Спартаком» в 25-м туре 30 июня в 20:30 по московскому времени. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице с 37 очками.

Новый глава совета директоров ЦСКА – Максим Орешкин. Он стал министром экономразвития в 34 года, болеет за клуб с 90-х

Гончаренко разрешили не соблюдать карантин после возвращения из Беларуси. На трибуне он был без маски и перчаток

Гинер не любит увольнять тренеров. Даже выгоняя Зико, он все свалил на совет директоров

🇷🇺↩️🇧🇾Гончаренко снова тренер ЦСКА. Что это было?