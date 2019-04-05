Еще у 15 игроков НХЛ выявлен коронавирус. Ранее было зафиксировано 11 случаев заражения

выступила с заявлением о результатах тестов на коронавирус у хоккеистов.

«На понедельник, 29 июня, более 250 игроков приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа Плана возобновления сезона. Среди этих игроков было сделано более 1450 тестов на . Из них 15 результатов дали положительную реакцию.

Кроме того, с 8 июня (начала второго этапа) лиге известно об 11 игроках, которые сдали положительный тест на COVID-19 вне рамок протокола второго этапа. Все игроки, сдавшие положительный тест, находятся в самоизоляции и следуют протоколам Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Министерства здравоохранения Канады. НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты», – сказано в заявлении.