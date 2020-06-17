«Оренбург» сыграет с «Уралом» молодежью, «Динамо» с «Сочи» – основой («СЭ»)

«Оренбург», скорее всего, проведет матч 25-го тура РПЛ с молодежным составом, утверждает .

Встреча запланирована на 1 июля, она должна начаться в 15:00 по московскому времени. Ранее клуб не смог выйти на домашнюю игру 24-го тура против «Краснодара» из-за вспышки коронавируса. Ожидается, что команде засчитают поражение со счетом 0:3, и повторения подобной ситуации в «Оренбурге» не хотят.

На данный момент в «Оренбурге» десять человек находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение. Остальные сдают регулярные тесты, которые дают отрицательные результаты.

В «Динамо» перед матчем 25-го тура с , запланированном на 1 июля (начало – в 20:00), ждут разрешения Роспотребнадзора отправить на выезд всех здоровых футболистов.

Москвичи планируют выйти на игру основным составом. в субботу так сыграло против ЦСКА по отдельному разрешению властей.

После выявления коронавируса у Шарля Каборе, Клинтона Н’Жи и Себастьяна Шиманьского новых случаев заражения не было, в клубе продолжается ежедневное тестирование, оно пока дает отрицательные результаты.

РПЛ сегодня заявила, что и «Оренбург», и «Динамо» «ждут предписаний Роспотребнадзора».

Роспотребнадзор пока против смягчения регламента РПЛ. Поэтому в четырех клубах с вирусом – четыре разных решения

В «Оренбурге» – минимум 8 зараженных, а переносить матч некуда. Похоже, это технарь