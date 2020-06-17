Архитектор Буш о «Газпром Арене»: «У нас стадионы используют под футбол и редко под концерты. Еще под слет «Народного фронта» или «Единой России». Это смешно»

Архитектор Дмитрий Буш в интервью Sports.ru высказал мнение о домашнем стадионе .

– Смотря на «Газпром Арену» спустя время: вам она нравится? Считаете ее одним из лучших стадионов в Европе?

– Конечно, этот стадион предоставляет большие возможности по использованию. Большая арена, всесезонная, там можно проводить все что угодно в комфорте – и концерты, и выставки.

Другое дело, что вся эта многофункциональная схема используется в нашем опыте очень мало. Хороший стадион в Штатах или Европе используют для восьми-девяти видов мероприятий. А у нас используют только под футбол и редко-редко под концерты.

Еще под слет «Народного фронта» или «Единой России». Это даже смешно.

Арена может использоваться десятками вариантов, что приносит окупаемость, позволяет брать меньше денег из бюджета. Да, возможности у «Газпром-Арены» большие.

Когда мы делали первый бизнес-план при перепроектировании с английскими коллегами, была приглашена фирма-оператор «Уэмбли». И мы вместе с ними и с заказчиками планировали коммерческое использование. Если не ошибаюсь, там было под 200 мероприятий в году.

Это не значит, что надо 200 раз использовать арену. Можно использовать 100 раз арену и 100 раз подтрибунные помещения. Сейчас, конечно, ее используют только раз 20 в год. В лучшем случае.



– Как вы это объясняете?

– Очень простым образом. Если в Англии я хочу взять оператора любого стадиона – «Уэмбли», «Тоттенхэм», «Эмирейтс» – я беру фирму, которая имеет операторский опыт стадионов в течение 15-20 лет. Потом я иду на эти стадионы и спрашиваю владельцев: сколько раз вы используете? Как эффективно? Сколько денег у вас уходит? Потом я беру эту фирму.

А тут фирму создала структура «Газпрома» – из людей, которые в жизни не имели отношения к эксплуатации стадионов. Эффективные менеджеры, которые пытаются делать все на свой лад, что-то зная и что-то представляя. Вот и получается как обычно. И их нельзя в этом винить, – сказал Буш.

«Строят компании олигархов из ближнего круга». Интервью с нашим главным спортивным архитектором про стадионы ЧМ-2018, ЦСКА, «Локо» и «Газпром Арену»