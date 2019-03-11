Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отказалась от участия в выборах в члены правления Союза биатлонистов России (СБР).

Ее кандидатуру на выборы выдвинула Федерация биатлона Москвы.

взяла самоотвод», – сообщили в .

Зайцева обвиняется в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. Апелляцию спортсменки рассмотрел Спортивный арбитражный суд (CAS), но решения пока не вынес.

Внеочередная выборная конференция СБР состоится 11 июля в Химках.

МОК подделал подписи Родченкова, чтобы потопить Зайцеву? Похоже, это так, но есть и другие доказательства вины

В биатлоне вскрывают еще один допинг-архив: Зайцева, Вилухина и Романова борются за медали Сочи-2014