Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отказалась от участия в выборах в члены правления Союза биатлонистов России (СБР).
Ее кандидатуру на выборы выдвинула Федерация биатлона Москвы.
«Ольга Зайцева взяла самоотвод», – сообщили в СБР.
Зайцева обвиняется в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. Апелляцию спортсменки рассмотрел Спортивный арбитражный суд (CAS), но решения пока не вынес.
Внеочередная выборная конференция СБР состоится 11 июля в Химках.
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