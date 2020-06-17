РФС утвердил изменения в регламенте РПЛ, кроме переноса матча по соглашению клубов

РФС объявил, что в регламент проведения внесен ряд изменений.

В частности, из регламента исключены пункты о минимальной заявке на матч и о снятии команды с чемпионата в случае двух технических поражений. При этом отклонено дополнение в пункт о переносе матчей по согласованию между клубами с последующим утверждением исполкомом РФС.



«В понедельник, 29 июня, состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения:

1. Внести изменение в Регламент «Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги и Олимп Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.», исключив из текста указанного регламента пункт 3.2.3 следующего содержания:

«Команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей».

2. Внести изменение в Дисциплинарный регламент РФС, временно, до особого решения Исполкома (Бюро Исполкома) РФС, исключив с даты принятия настоящего Постановления часть 2 статьи 86 указанного регламента:

«Повторная неявка Команды на матч одного Соревнования (за исключением Кубка России) по неуважительной причине в течение одного спортивного сезона – наказывается присуждением поражения, исключением из числа участников Соревнования и штрафом».

Также бюро получило обращение РПЛ о том, чтобы дополнить пункт 6.1. регламента Российской Премьер-лиги формулировкой «внесение изменений в календарь Чемпионата согласовывается всеми участниками соответствующих матчей и утверждается исполкомом (бюро) РФС». Однако РФС считает, что уже существующая методика принятия решения не требует дополнительных корректировок», – сказало в заявлении в официальном телеграм-канале РФС.

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