«Сочи» и «Зенит» не накажут Кокорина, посетившего день рождения друга

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в аренде в «Сочи», посетил день рождения друга Юрия Куропаткина.
На фотографии с мероприятия Кокорин стоит в обнимку вместе с десятью людьми, включая Куропаткина, брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого.
По информации Metaratings.ru, «Сочи» не накажет Кокорина за нарушение социального дистанцирования, так как подобные санкции не предусмотрены руководством клуба.
«Зенит», ранее пообещавший наказать нападающего Сердара Азмуна за совместную фотографию с иракским хавбеком «Крыльев Советов» Сафой Хади, также не планирует вмешиваться в ситуацию с Кокориным, так как за него на время аренды отвечает «Сочи».
Кокорин, прибыв в расположение «Сочи», сдал дополнительный тест на коронавирус, по результатам которого был допущен к тренировочным занятиям в рамках подготовки к матчу 25-го тура РПЛ с «Динамо» (1 июля).
В этом сезоне Кокорин в шести матчах за «Сочи» забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
Фото: Metaratings.ru
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