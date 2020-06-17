«Сочи» и «Зенит» не накажут Кокорина, посетившего день рождения друга

Нападающий «Зенита» , играющий в аренде в , посетил день рождения друга Юрия Куропаткина.

На фотографии с мероприятия Кокорин стоит в обнимку вместе с десятью людьми, включая Куропаткина, брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого.

По информации Metaratings.ru, «Сочи» не накажет Кокорина за нарушение социального дистанцирования, так как подобные санкции не предусмотрены руководством клуба.

, ранее пообещавший наказать нападающего Сердара Азмуна за совместную фотографию с иракским хавбеком «Крыльев Советов» Сафой Хади, также не планирует вмешиваться в ситуацию с Кокориным, так как за него на время аренды отвечает «Сочи».

Кокорин, прибыв в расположение «Сочи», сдал дополнительный тест на коронавирус, по результатам которого был допущен к тренировочным занятиям в рамках подготовки к матчу 25-го тура с «Динамо» (1 июля).

В этом сезоне Кокорин в шести матчах за «Сочи» забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

Фото: Metaratings.ru

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