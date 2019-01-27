Валентин Писеев: «Тутберидзе является лучшим тренером мира. Для меня даже и вопросов не возникает»

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев считает, что должна получить премию как лучший тренер.

«Тутберидзе является лучшим тренером мира. Для меня даже и вопросов не возникает. С ней действительно связана эпоха, которую она сама создала.



Наверное, Глейхенгауз должен мелькать среди лучших хореографов, так как он отметился интересными программами с такими сильными спортсменками. Но мне лично ближе говорить о тренерах, потому что считаю, что сложно объективно оценить вклад хореографа в успех спортсмена. Еще работа хореографа – это дело вкуса. Кому-то может нравиться, кому-то нет.

А тренеры более на виду, да и спортсмен на льду ясно показывает, чему научил его тренер. С другой стороны, если лучшим тренером признают Тутберидзе, чего она заслуживает, то хореографа номер один, наверное, стоит выбрать иностранного. Хоть любого из трех номинантов пускай признают лучшим, самое главное, чтобы Тутберидзе взяла свою премию. Это на мой взгляд», – рассказал Писеев.

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