«Ливерпуль» – чемпион Англии, Черчесов выступил за поправки, в «Оренбурге» коронавирус и другие новости утра

1. «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. Все окончательно прояснило поражение «Ман Сити» от «Челси», который недавно так же преподнес трофей «Лестеру».

У Юргена Клоппа 9-й титул в карьере. «Ливерпуль» – 19-кратный чемпион Англии и 7-й чемпион в истории Премьер-лиги.

2. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал голосовать по вопросу изменений в Конституции РФ. Ему нравится положение о том, что дети – приоритет государственной политики.

3. Несколько игроков «Оренбурга» заразились коронавирусом. Команда села на карантин. Инфекцию выявили по возвращении с матча против «Локо». 6 игроков и 2 сотрудника «Оренбурга» точно заражены. В клубе понимают, что с «Краснодаром», возможно, придется «сыграть молодежью».

4. «Динамо» планирует выпустить против ЦСКА основной состав. Аналогичные намерения есть у «Ростова» применительно к матчу с «Арсеналом».

5. «Спартак» предложил Яя Саного контракт на 1,5 млн евро в год. Этот форвард когда-то играл в Лондоне за «Арсенал».

6. Артур Мело, видимо, согласился перейти в «Юве». За него заплатят 70+5 млн евро, «Барса» в обмен отдаст за Миралема Пьянича 60 млн с бонусами. Говорят, к переходу Артура склонял сам Дани Алвес.

7. Тиаго Алькантара сообщил боссам «Баварии», что хочет уйти в другой клуб. Тренер Ханси Флик против такого расклада.

8. Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг российских звезд моложе 40 лет от Forbes. Овечкин – 4-й в этом списке, Панарин – 9-й, Малкин – 14-й. Дзюба – 13-й в рейтинге, Смолов – 28-й, Головин – 32-й.

9. Действующий президент СБР Владимир Драчев сообщил, что будет участвовать в выборах нового главы организации.

10. Баскетболист Винс Картер объявил о завершении карьеры.

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