«Оренбург» подтвердил, что 6 игроков и 2 сотрудника клуба заразились коронавирусом

«Оренбург» подтвердил информацию о вспышке коронавируса в клубе.

«Очередные тесты на коронавирус в ФК «Оренбург» выявили восемь положительных результатов. Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды.

Все они имели отрицательные тесты до 23-го тура и в составе делегации клуба выезжали на матч «Локомотив» – «Оренбург», – говорится в сообщении клуба.

Ближайший матч РПЛ «Оренбург» должен сыграть с «Краснодаром» 27 июня.

Спортивный директор «Оренбурга»: «Возможно, сыграем с «Краснодаром» молодежью. Собираем всех живых»