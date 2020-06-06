Мещеряков о вирусе: «В «Локо» больных нет, «Оренбург» играл с нами чистыми футболистами. Где они подхватили потом, я не знаю»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о ситуации в команде после новостей о вспышке коронавируса в «Оренбурге».

«В соответствии с регламентом возобновления РПЛ команда проходит тесты за день до игры. Соответственно, «Оренбург» приехал к нам играть чистыми и здоровыми футболистами. Где они подхватили потом, этого я уже не знаю. Но могу сказать, что у нас, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо, больных нет.

Отдельно хочется отметить, что меня очень радует, как ответственно игроки и тренерский состав подошли к мерам безопасности. Чтобы исключить все риски, команда изолировалась на базе. И, отмечу, это было решение игроков», – сказал Мещеряков.

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