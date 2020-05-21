Несколько футболистов сдали положительные тесты на коронавирус, сообщил журналист Нобель Арустамян.

«В «Оренбурге» тоже эпидемия!

По моим данным, несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Клуб в ожидании повторных тестов. Команда села на карантин», – написал Арустамян.

Следующий матч «Оренбург» запланирован на 27 июня. Команда Ильшата Айткулова должна сыграть против «Краснодара».

Отметим, что предыдущая встреча «Краснодара» была перенесена на 19 июля из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в «Динамо».

Напомним, что в конце мая у тренера вратарей «Оренбурга» Платона Захарчука был выявлен коронавирус. Еще у четверых человек в клубе – форварда Андреа Чуканова, хавбеков Филипа Рогича и Жиги Шкофлека, тренера по физподготовке Евгения Стукалова – было выявлено наличие антител.