Шапи о Дагестане: «Очень много погибших. Многие – с пневмонией, но тестами вирус не подтверждался»

Полузащитник рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Дагестане.

– Хочу спросить тебя про Дагестан. Все мы знаем, что там была сложная ситуация. Ты понимаешь, где ты заболел?

– Я думаю, что, скорее всего, я заболел там. В принципе, когда я летел вроде в Краснодар, говорят, что рядом сидел инфицированный человек. Но я думаю, что еще раньше заболел.

Я, конечно, там и с людьми пересекался. А в то время в Дагестане был очаг заражения.

– Вообще, в Дагестане действительно все было так сложно? Твоей семьи, знакомых это коснулось?

– Честно говоря, в семье тоже у кого-то повышалась температура, но вирус не подтвердился. В принципе, я думаю, может, у них в легкой форме прошло.

В республике на самом деле было очень много больных людей. Скажем так, у них была пневмония, но тестами то ли не подтверждалось, то ли тесты были нехорошие...

Очень много людей в принципе погибло. И знакомых, и у моей матери с села погибли несколько знакомых. Так что в принципе в Дагестане была тяжелая обстановка, тяжелая ситуация. Сейчас вроде бы республика потихоньку выходит из этого.

– А как ты думаешь, тем, у кого антитела, полагаются какие-то послабления? Может, желтые карточки можно отменить?

– (смеется) Не знаю, у меня, по-моему, у единственного в команде антитела есть, так что мне с моим характером желтые карточки пусть не показывают, – сказал Сулейманов.