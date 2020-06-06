Зараженных коронавирусом в «Оренбурге» нашли по прилете с матча против «Локо»

Тренер прокомментировал вспышку коронавируса в команде.

«После игры с мы прилетели и прошли тесты в аэропорту. После этого мы узнали, что у некоторых футболистов положительные результаты. Фамилий назвать не могу, но руководство сообщило, что это группа игроков.

Мы отменили сегодняшнюю тренировку и ждем решения руководства. Сегодня вечером все решится, есть два варианта развития событий.

Первый – если есть какие-то изменения в регламенте, мы, как «Уфа», изолируем заболевших игроков, остальные будут играть, мы добавим дублеров. Второй – дублерами», – сказал Парамонов.

Несколько игроков «Оренбурга» заразились коронавирусом. Команда села на карантин