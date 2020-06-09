«Челси» – «Ман Сити» – 1:0. Онлайн-трансляция. «Ливерпуль» станет чемпионом, если гости не выиграют

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Челси» принимает «Манчестер Сити».
Если горожане потеряют очки в этой игре, то чемпионом АПЛ станет «Ливерпуль».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Дата проведения
- 25 июня, 22.15, «Стэмфорд Бридж»
- Гол:
- 1:0 – 36 Пулишич.
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Канте, Баркли, Пулишич, Маунт, Виллиан, Жиру.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Лапорт, Менди, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, Родри Эрнандес, Марез, де Брюйне, Фернандиньо.
- Предупреждение:
- Алонсо (38).