«Челси» – «Ман Сити» – 1:0. Онлайн-трансляция. «Ливерпуль» станет чемпионом, если гости не выиграют

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Sports.ru Футбол

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Челси» принимает «Манчестер Сити».

Если горожане потеряют очки в этой игре, то чемпионом АПЛ станет «Ливерпуль».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

 

Челси – Манчестер Сити 1:0 (перерыв)
Дата проведения
25 июня, 22.15, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 36 Пулишич.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Канте, Баркли, Пулишич, Маунт, Виллиан, Жиру.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Лапорт, Менди, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, Родри Эрнандес, Марез, де Брюйне, Фернандиньо.
Предупреждение:
Алонсо (38).

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